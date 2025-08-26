achtergrond

Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend

Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus

Er is ook goed nieuws! GroenLinksPvdA heeft de kandidatenlijst voor TK2025 bekend gemaakt, en het is weer lachen gieren smullen. De Top Vijf met Fransie, Lalala, Lisa, Jesse en Piri-Piri blijft zoals-ie was, en het Amsterdamse wonderkind Marjolein Moorman (zie ook: huisvuil 020) komt op plek 6. Een mevrouw van MilieuDefensie die rechtszaken tegen Shell voerde mag naar plek 10, en Echte Fries Habtamu de Hoop klimt de TopTien binnen naar plek 8, gevolgd door Laura Bromet op plek 9. De grootste losers van de lijst zijn Barbara Kathmann op plek 32 en Raoul White op plek 30. Dat wordt kiele kiele. Lijstduwer is de gevreesde Willemijn Punte-Zwart. Gehele lijst HIERRR.

Tags: pvda, groenlinks, lijst
@Pritt Stift | 26-08-25 | 09:29 | 5 reacties

