Even een paar voorbeelden uit het, terechte, frustratierelaas van de hulpdiensten, die afgelopen nacht weer een wandelend doelwit waren voor totaalidioten die geen feestje kunnen vieren zonder zich te misdragen.

"In Rotterdam werd de voorruit ingegooid van een blusvoertuig dat op weg was naar een brand."

"Het gaat niet om verdwaalde rotjes (...) Cobra’s beschouwen we echt als een aanval. Er is ook gericht met pijlen geschoten."

"In onder andere Huizen, Poortugaal en Amsterdam-West moest de ME optreden tegen grote groepen mensen met bivakmutsen die doelbewust de confrontatie met de politie opzochten."

De woede is terecht en uiteraard is een oproep tot het verbieden van consumentenvuurwerk in een dergelijk artikel nooit ver verwijderd. Maar laten we eerlijk zijn: dit is geen vuurwerkprobleem, dit is een aso-probleem. Het gaat hier om tuig met een algeheel gebrek aan respect voor onze hulpverleners dat met illegaal zwaar vuurwerk in de hand op zoek is naar de confrontatie. Krankzinnigen die in de jaarwisseling een excuus vinden om te rellen en zich daarbij niets aantrekken van wat er wel en niet in de schappen van de plaatselijke vuurwerkboer ligt. Dit is een kleine groep aso's die zich doelbewust tegen onze handhavers keert en zich niets aantrekt van een regeltje meer of minder. Dus echt, pak een deel van Nederland gerust zijn pleziertje af met een landelijke vuurwerkverbod, maar wees niet verbaasd als het probleem daarmee niet verdwijnt.