Minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp (NSC) laat de Tweede Kamer in een brief weten dat hij de ambassadeur van Israël op het matje roept. Hij gaat Modi Ephraim morgenochtend aan de tand voelen over de kwestie van de 15 gedode hulpverleners in Zuid-Rafah. De IDF sprak eerder tegen dat het hulpkonvooi als zodanig herkenbaar was, maar na publicatie van de beelden door The New York Times besloot het Israëlische leger toch een nieuw onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen. De brief van Veldkamp komt (misschien niet geheel toevallig) nadat hulporganisaties gisteren nog steen en been klaagden bij premier Schoof (en Veldkamp) dat Nederland zo weinig doet tegen Israël. Zwicht het kabinet nu voor de druk van Oxfam en consorten? Of wil Veldkamp gewoon even bijpraten met de ambassadeur, onder het genot van een kopje thee en een overheerlijke Israëlische dadel?