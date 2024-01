Weet u waar ze ook een rustige jaarwisseling hadden? Nee, niet in Berlijn, daar wordt het nooit meer rustig, maar in de conflictruïnes van Oekraïne en Gaza. Daar vlogen weliswaar de explosieven door de lucht, waren wat schietpartijen en vielen enkele doden en gewonden, maar dat valt in Nederlandse begrippen allemaal nog onder een "rustige jaarwisseling". Te beginnen in Gaza, waar de komst van Kaag net na middernacht door Hamas werd gevierd door een lading raketten richting de buren in het noorden te schieten. Israël luidde op zijn beurt het nieuwe jaar in door een 7 oktober-terrorist uit het leven te bombarderen en rustig verder te gaan met het uitkammen van de laatste hoekjes van Gaza. In die andere, Oost-Europese, hel startte het jaar eveneens met luide knallen dankzij onaangekondigde bezoekjes van Russische drones aan verschillende Oekraïense steden, waarbij in Odesa zeker één dode viel. Stevig artillerievuur van de thuisploeg op het bezette Donetsk kostte volgens Russische officials ondertussen aan zeker vier mensen het leven. Duidelijk een rustig begin van een rustig jaar vol rustige dagen en rustige nachten.