Glamoramacadabra! Steven Kazàn tovert konijn uit hoge hoed: magie Jamie en Vieze Jack is weg

Maar wie zit bij wie aan het hansklokkenspel

Voor de liefhebbers van keiharde romantiek, magie, toveren, Harry Potter, Evert Santegoeds, harten aas, drama en BN'ers is er NIEUWS over hét showbizzkoppel van 2025: Jamie Kames en Steven Kazàn. Hun liefde bleek een illusie toen Jamie haar goocheldoos sloot voor de toverstaf van Steven, maar opende voor de microfoon van carnavalszanger Vieze Jack. Alleen heeft Steven Kazàn nu een paar keer 'hocus pocus pilatus pas ik wou dat Jamie weer terug was' geroepen en tegen de poldervoodoo van de familie Kazàn (eigenlijk de familie Mulders) is niemand opgewassen. "In een statement vertelt Steven dat de breuk tussen zijn ex en Vieze Jack definitief is. 'Ze hebben nog wel contact en zien elkaar, maar hebben geen relatie meer'." Mogelijk is Jamie zelfs terug bij Steven. Wat een abracadabra. Misschien moeten we die Jamie eens doormidden zagen om te vragen hoe het echt zit!
POEF - "Jamie laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat ze 'geen behoefte voelt om zaken te bevestigen, te ontkrachten of toe te lichten'."

Tags: jamie kazan, steven kazan, jamie kames, toveren
@Mosterd | 10-12-25 | 16:00 | 53 reacties

