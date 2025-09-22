achtergrond

Dinand Woesthoff laat Palestijnse kinderen stikken, komt niet opdagen bij pro-gaza concert

Hufter!

Goedbeschouwd zijn er momenteel drie partijen die het vredesproces saboteren: Hamas, Benjamin Netanyahu en Dinand Woesthoff. Laatstgenoemde had toegezegd gisteren te zullen optreden bij Heart for Palestine Amsterdam en hád hier het verschil kunnen maken ware het niet dat meneer niet kwam opdagen omdat hij het VERGETEN was. Sorry Dinand maar HUISSLEUTELS kun je vergeten genocide NIET. Schoft! In drie vlogs (hierboven met het oog op uw mentale gezondheid achter elkaar geplakt) biedt hij zijn excuses aan en stelt hij de kijker gerust: "Luister, zonder mij is dat net zo'n groot succes." Daar denken ze in Gaza vast heel anders over, Dinand. Erg jammer dit.

Tags: dinand woesthoff, oorlogsmisdaden, weldoen, niet doen
@Schots, scheef | 22-09-25 | 11:31 | 132 reacties

