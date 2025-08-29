achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Hamas-vrij Oost-Rafah opent progressieve school en moskee: "Hamas stal onze kinderen in naam van islam"

Dit kan dus niet in heel Gaza zolang er ook maar een korrel Hamas overblijft

Ja nja kijk, hier moet je het toch van hebben als Israël en voor Gaza zelf is het natuurlijk ook de best denkbare uitkomst. Ja, het zijn nu eenmaal moslims en daar kunnen ze ook niets aan doen, maar zelfs in die religie kun je een beetje ontspannen. De beelden worden gedeeld door het Center for Peace Communications en zeer waarschijnlijk zijn de getoonde Gazanen losjes aan die goedaardige NGO verbonden. Zeker geen diskwalificatie, maar wel het vernoemen waard: de stichting lijkt de Gazaanse anti-Hamas-militie 'Popular Forces' onder leiding van Yasser Abu Shabab te steunen. Geestige club, die tegelijk gesteund wordt door Israël en vermeende banden met Islamitische Staat heeft, en dan stond vermeende analfabetische leider Yasser Abu Shabab ook nog eens met een eigen opiniestuk in de Wall Street Journal! Ontoevallig maakt die club ook ongeveer de dienst uit in Oost-Rafah, waar de boven- en onderstaande beelden vandaan komen. All Eyes On Rafah!

Beelden 12 augustus: tolerantie naar christenen! (joden moeten misschien nog even wachten, alles op z'n tijd)

Tags: Hamas, Gaza, Rafah
@Spartacus | 29-08-25 | 20:30 | 102 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

IDF roept 60.000 reservisten op, 1 miljoen inwoners Gaza-Stad hebben tot 7 OKTOBER om te evacueren

De operatie heet "Gideon’s Chariots B", niet te verwarren met oorspronkelijke grondoperatie Gideons's Chariots die in mei 2025 begon.

@Spartacus | 20-08-25 | 12:50 | 384 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.