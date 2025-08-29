Ja nja kijk, hier moet je het toch van hebben als Israël en voor Gaza zelf is het natuurlijk ook de best denkbare uitkomst. Ja, het zijn nu eenmaal moslims en daar kunnen ze ook niets aan doen, maar zelfs in die religie kun je een beetje ontspannen. De beelden worden gedeeld door het Center for Peace Communications en zeer waarschijnlijk zijn de getoonde Gazanen losjes aan die goedaardige NGO verbonden. Zeker geen diskwalificatie, maar wel het vernoemen waard: de stichting lijkt de Gazaanse anti-Hamas-militie 'Popular Forces' onder leiding van Yasser Abu Shabab te steunen. Geestige club, die tegelijk gesteund wordt door Israël en vermeende banden met Islamitische Staat heeft, en dan stond vermeende analfabetische leider Yasser Abu Shabab ook nog eens met een eigen opiniestuk in de Wall Street Journal! Ontoevallig maakt die club ook ongeveer de dienst uit in Oost-Rafah, waar de boven- en onderstaande beelden vandaan komen. All Eyes On Rafah!