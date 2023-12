Zo Kerst is voorbij. We gaan weer darten. Bart Nolles moet weg, die meid van vorig jaar moet terug, alle gasten die naast Co Stompé zitten moeten hun muil houden, en waarom is het nou niet mogelijk om iemand die een fatsoenlijke Nederlandse zin a la Frank Snoeks/Wytse van der Goot uit zijn mond krijgt naar het darten te sturen, maar verder doen ze het prima bij ViaPlay Darts. Dus we gaan in het Stamcafé lekker kijken naar ONZE Michael van Gerwen die tegen ONZE Richard Veenstra speelt. Veenstra maakte in de tweede ronde gehakt van Kim Huybrechts dus wie weet kan ie ook een pijltje breken tegen de Vlijmense sloopkogel. Commentaar hieronder, uw geld stoppen waar uw mond is hier, en u weet het: love the darts.

UPDATE: Zo. Dat was snel. 4-0 Van Gerwen.