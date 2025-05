Een stevig stukje regiojournalistiek over de Enschedese vuurwerkramp, deze maand 25 jaar geleden, bij RTV Oost. De kolossale doodsklap (23 doden, 950 gewonden en 1.200 ontheemden in volkswijk Roombeek) werd afgedaan met een onderzoek door Binnenlandse Zaken. Dat soort dingen kunnen we wel in Nederland, toch? NEE, natuurlijk niet. Dat het onderzoek naar de ramp barstte van de fouten en tekortkomingen is allang geen nieuws meer. Nu blijkt nog eens dat een mogelijk cruciale tip rond het ontstaan van het 'eerste vlammetje' helemaal nooit is onderzocht. Het gaat om een wijkagent, die heeft "al op de maandag na de ramp heel concreet melding gemaakt van een getuige die meer kon vertellen over de werkzaamheden die middag op het terrein van SE Fireworks". Ook is er maar weinig gedaan met verklaringen van mensen die op de middag van de ramp aanwezig waren in een viswinkel in Roombeek. Daar zou voor de ramp een man zijn binnengekomen die vroeg of hij de telefoon van de winkel mocht gebruiken, en aan de telefoon zou hebben gezegd dat hij met collega's "bij de bunkers bezig" was geweest en dat het mis was gegaan. In 2007 kwam over die situatie een tip binnen van een nieuwe getuige, iemand die verklaarde "hoe ze had gehoord hoe de bewuste man al rond het middaguur had gebeld met iemand met de vraag wat hij moest doen als er brand bij SE Fireworks zou uitbreken". Diezelfde persoon diende in 2022 alweer een verklaring in bij de politie. De beller in de viswinkel, de zoon van de vroegere eigenaar van SE Fireworks, meldde zich destijds na berichtgeving over de situatie bij de politie met de boodschap dat hij zich niets meer van de inhoud van het belletje herinnerde. Hij mocht direct vertrekken.