Antwoord in natura op de vraag van Yesilgöz en Wilders of Pieter Omtzigt vanavond nog aanschuift bij de naneuk van de vastgelopen formatiegesprekken: nee want Omtzigt trekt zich volgens bronnen van HvNL terug in Enschede. Dat krijg je na een zenuwslopende campagne, een zenuwslopende formatie en een terugtrekking waaruit duidelijk bleek dat de zenuwen reeds danig waren gesloopt. Understatement van de dag: "De avond is voor NSC niet gelopen zoals gehoopt. Het plan was om alleen het AD en de Volkskrant in te lichten, maar een brief aan de leden lekte uit. "Alles ging in een stroomversnelling, dan moet je snel schakelen", zegt één bron. Toch zal Omtzigt de media woensdag niet te woord staan. "We hebben het uitgelegd (lol, GS) bij Humberto, dat is voor nu voldoende. Pieter is doodop. Hij moet echt even rust pakken."" Is wel zo.