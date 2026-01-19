Ja de gezagscrisis ligt uiteindelijk toch vooral aan ons burgers hoor. "De belangrijkste oorzaak van files in Nederland is een te hoge verkeersintensiteit op met name snelwegen (61%); ofwel te veel auto’s op een gegeven moment op dezelfde plaats: de spits." Kijk wij dachten eerlijk gezegd jarenlang dat er wel een te hoge verkeersintensiteit op met name snelwegen was, maar dat die ergens rond de 45% lag, max 50. Zoiets vraagt om een overheidscampagne en als iets vraagt om een overheidscampagne dan antwoordt de overheid meestal met een overheidscampagne. Iets meer dan 350k mocht het kosten, waarvan een aanzienlijk deel naar verspreiding ging (154.799 euro reclamezendtijd, 111.992 sociale mediabedrijven, 90.365 online video). Onder leiding van PVV-minister Madlener werd een werkelijk prachtige campagne toolkit samengesteld. Crème de la modderfokking crème. Kant-en-klare social media posts, een schitterende infographic, maar ook echt grof geweld zoals een printbare deurhanger. Dus niet een deurhanger die je zelf moet gaan zitten overtekenen en uitknippen, maar eentje die met één druk op de knop gewoon uit de printer rolt en die je dan moet uitknippen. Waar op staat: "Rijdt jouw bedrijf al spitsvrij?" En op de andere kant: "Spitsvrij rijden is... Ontspannen, Sneller, Meer tijd, Veiliger, Goedkoper, Schoner." Geen idee wat er mis is met jullie maar wij hebben zowel op GSHQ als thuis aan elke deur een printbare deurhanger over spitsmijden hangen. Poh wat lezen we bij RTL. "Nu blijkt dat die doelen voor het grootste deel niet zijn gehaald. Het is weliswaar gelukt om spitsmijden 'tijdelijk onder de aandacht te brengen', maar de andere doelstellingen waren '(nog) te hoog gegrepen', blijkt uit de evaluatie." Stelletje ongelooflijk domme klojo's. Hoe moeilijk kan het zijn. Kijk nou gewoon even naar die commercial en help vadertje staat het evangelie te verspreiden.