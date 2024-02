Amsterdam siddert en beeft vanwege een rommelende vulkaan in de upside down: het is OORLOG. Er vonden vannacht meerdere explosies plaats in de Lieve Stad van de Hoop, en op twee plekken werd 'WAR!' op de muur gekalkt. Oorlog. Correspondent Zuidoost meldt 'een politiehelikopter en politie op strategische plekken'. Enige dagen terug werd Bigidagoe uit het leven gehaald; Bigi schipperde bij leven tussen het rauwe bendeleven van Zuidoost en de troetelbeertjeshoek van de NPO, al weet de politie nog niet hoe of wat: "Op de vraag of de explosies iets te maken hebben met de schietpartij in de hoofdstad waarbij afgelopen weekend rapper Bigidagoe omkwam, zegt een politiewoordvoerder dat het nog te vroeg is om daar op in te gaan." Hoe dan ook, het zijn interessante tijden. Het is OORLOG in de hoofdstad.

UPDATE - "De politie houdt er rekening mee dat die schietpartij en de explosies van vannacht te maken hebben met een ruzie tussen conflicterende rapgroepen en het criminele milieu."

UPDATE - "In Parijs is woensdag een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van Danzel Silos, beter bekend als rapper Bigidagoe." De man wilde op luchthaven Charles de Gaulle inchecken voor een vlucht naar Frans-Guyana.