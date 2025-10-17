We hebben er lang over vergaderd en we kunnen onomwonden zeggen: wij zijn tégen mensenhandel. Zeker als het om de uitbuiting van minderjarigen ten behoeve van de criminaliteit gaat. Zó, dat is eruit. Juist omdat we tegen zijn snappen wij de woorden (ja beetje flauwe kop) van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, die zegt namelijk dat de toename van het aantal meldingen van mensenhandel "een stap in de goede richting" is. Dat betekent dus niet dat we een per abuis pro-mensenhandel Rapporteur hebben aangesteld, de Rapporteur is er gewoon blij mee dat er überhaupt slachtoffers in het vizier zijn: "In 2024 zijn er 944 slachtoffers van mensenhandel gemeld, wat een toename van 76 meldingen ten opzichte van 2023 betekent".

En qua minderjarige slachtoffers van criminele uitbuiting: "Waar het in 2023 nog om 13 slachtoffers ging, is het aantal meldingen in 2024 naar 42 opgelopen". Het gaat dan om minderjarigen die bijvoorbeeld explosieven plaatsen en optreden als uithalers in de haven en die we terugzien in allerlei gezellige nieuwskoppen (nog een gezellige nieuwskop hier). De stijging is dus gek genoeg eerder goed dan slecht nieuws, alleen is het vermoeden dat het aantal slachtoffers nog veel hoger ligt. En dat is dan weer een stap in de verkeerde richting. Althans, als je tegen mensenhandel bent natuurlijk.