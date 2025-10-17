Praten is voor de meeste mensen als ademen, als drinken, als poepen, sommigen hebben van praten zelfs hun vak gemaakt, maar voor de 19-jarige Thom Ng is praten allerminst vanzelfsprekend (no pun). Hij is namelijk verstandelijk beperkt en kan alleen communiceren via zijn spraakcomputer. Belangrijk ding dus voor Thom, nog belangrijker dat dat ding niet gestolen wordt. Zul je net zien: Thoms spraakcomputer is vermoedelijk GESTOLEN. Zijn moeder Karin is radeloos en probeert de dief per Facebook-oproep te bewegen de spraakcomputer terug te geven, zodat haar zoon weer enigszins normaal kan leven. Nou gebeurt het wel vaker dat iemand zijn stem wordt ontnomen, alleen is dat normaal vooral ondemocratisch en van tijdelijke aard, maar in dit geval is het ronduit triest, bijzonder onmenselijk en permanent. TENZIJ meneer of mevrouw de stemmendief, die dat ding misschien meenam in de veronderstelling dat het een Ipad of laptop was, een hart heeft en Thoms spraakcomputer gewoon terugbrengt naar de Drechterwaard 16 lokaal 420 in Alkmaar (mag ook voor de deur hoor). Maak een ongelukkig mens weer gelukkig, praten we nergens meer over!