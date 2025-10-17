achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

OPROEP! Geef verstandelijk beperkte Thom (19) zijn stem terug

Ja even iets serieus

Praten is voor de meeste mensen als ademen, als drinken, als poepen, sommigen hebben van praten zelfs hun vak gemaakt, maar voor de 19-jarige Thom Ng is praten allerminst vanzelfsprekend (no pun). Hij is namelijk verstandelijk beperkt en kan alleen communiceren via zijn spraakcomputer. Belangrijk ding dus voor Thom, nog belangrijker dat dat ding niet gestolen wordt. Zul je net zien: Thoms spraakcomputer is vermoedelijk GESTOLEN. Zijn moeder Karin is radeloos en probeert de dief per Facebook-oproep te bewegen de spraakcomputer terug te geven, zodat haar zoon weer enigszins normaal kan leven. Nou gebeurt het wel vaker dat iemand zijn stem wordt ontnomen, alleen is dat normaal vooral ondemocratisch en van tijdelijke aard, maar in dit geval is het ronduit triest, bijzonder onmenselijk en permanent. TENZIJ meneer of mevrouw de stemmendief, die dat ding misschien meenam in de veronderstelling dat het een Ipad of laptop was, een hart heeft en Thoms spraakcomputer gewoon terugbrengt naar de Drechterwaard 16 lokaal 420 in Alkmaar (mag ook voor de deur hoor). Maak een ongelukkig mens weer gelukkig, praten we nergens meer over!

Tags: spraakcomputer, thom, zoek
@Dorbeck | 17-10-25 | 16:00 | 91 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.