Nieuw jaar, nieuwe NAVO-oefeningen. Met dit jaar één van de allergrootste oefeningen everooit, Steadfast Defender 2024, uiteraard met het doel om onze ietwat onvoorspelbare buurman Poetin af te schrikken. Dat begon afgelopen week met een serieus potje Risk, maar het indrukwekkende deel bestaat uit een aantal omvangrijke militaire oefeningen tussen nu en de zomer. Daarvoor verzamelt een recordaantal van 90.000 militairen van alle 31 NAVO-leden en toekomstig lid Zweden zich om een gezamenlijke middelvinger richting het oosten op te steken. Nederland is natuurlijk van de partij om 'pang pang' te roepen in de voorhoede. "De landmacht stuurt zo'n 4.500 militairen. Ook komen er 1.000 voertuigen mee, ongeveer een derde van het materiaal op wielen in bezit van Nederland." Dat klinkt indrukwekkend, maar dat is tevens wat (als we Oekraïne mogen geloven) Rusland in ongeveer een weekje oorlogvoeren verliest. Nu willen we onze geharde beroepsmakkers zeker niet vergelijken met de ongemotiveerde dienstplichtigen die Poetin naar het front trapt, maar we moeten ook niet denken dat De Vlad zich zomaar laat intimideren door wat therapeutische NAVO-groepssessies. Niet dat daarmee deze oefeningen nutteloos zijn, we kijken zeker uit naar de awesome beelden die het oplevert, maar verwacht niet dat Vladimir plots in zijn hol kruipt bij het zien van enkele tactische bewegingen in een Bulgaars veld.