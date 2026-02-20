Trump gaat geheime documenten over aliens, ufo's en buitenaards leven vrijgeven
De ultieme Epstein Files overtoep: de ET Files! En naast shinen op Black History Month ook geen verkeerde, luchtige afleider aan de vooravond van een mogelijke shock & awe-campagne tegen het Iraanse regime. Afijn, hij schrijft: "Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and unidentified flying objects." Die talloze video's van UAP's zijn overigens zowel authentieke als daadwerkelijk ongeïdentificeerde fenomenen en de consensus is dat niemand weet wat het zijn, maar ze zijn er wel. Heel grote kans dat dat ook de exacte conclusie is van eventuele documenten die Trump eventueel vrij zal geven. Maar gaat om het idee! Talloze UAP-video's na de breek, uiteraard afgesloten met Sam Harris en Blink-182.
"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… pic.twitter.com/3fKQ7wrSvi— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026
Een greep uit de authentieke beelden
Het stigma is verdwenen: die beelden zijn echt en we weten gewoon niet wat het zijn
Thema theme song
Reaguursels
