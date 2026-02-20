De ultieme Epstein Files overtoep: de ET Files! En naast shinen op Black History Month ook geen verkeerde, luchtige afleider aan de vooravond van een mogelijke shock & awe-campagne tegen het Iraanse regime. Afijn, hij schrijft: "Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and unidentified flying objects." Die talloze video's van UAP's zijn overigens zowel authentieke als daadwerkelijk ongeïdentificeerde fenomenen en de consensus is dat niemand weet wat het zijn, maar ze zijn er wel. Heel grote kans dat dat ook de exacte conclusie is van eventuele documenten die Trump eventueel vrij zal geven. Maar gaat om het idee! Talloze UAP-video's na de breek, uiteraard afgesloten met Sam Harris en Blink-182.