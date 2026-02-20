achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Trump gaat geheime documenten over aliens, ufo's en buitenaards leven vrijgeven

thanks oBAMA

De ultieme Epstein Files overtoep: de ET Files! En naast shinen op Black History Month ook geen verkeerde, luchtige afleider aan de vooravond van een mogelijke shock & awe-campagne tegen het Iraanse regime. Afijn, hij schrijft: "Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and unidentified flying objects." Die talloze video's van UAP's zijn overigens zowel authentieke als daadwerkelijk ongeïdentificeerde fenomenen en de consensus is dat niemand weet wat het zijn, maar ze zijn er wel. Heel grote kans dat dat ook de exacte conclusie is van eventuele documenten die Trump eventueel vrij zal geven. Maar gaat om het idee! Talloze UAP-video's na de breek, uiteraard afgesloten met Sam Harris en Blink-182.

Een greep uit de authentieke beelden

Het stigma is verdwenen: die beelden zijn echt en we weten gewoon niet wat het zijn

Thema theme song

Tags: Trump, Aliens, Area51
@Spartacus | 20-02-26 | 09:00 | 282 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Grote brand Teheran, onderhandelingen VS en Iran vrijdag in Turkije, "Iran bereid atoomprogramma te stoppen of pauzeren", aldus NYT

Trumps vredesarmada ligt in de Iraanse branding, maar zoals de beste analisten zeggen: moeilijk te zeggen wat zijn volgende stap is

@Spartacus | 03-02-26 | 19:14 | 165 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.