Tja we moeten wat bij gebrek aan nieuws over de Hazesjes (OH NEE WACHT dat is ook nog volop gaande) storten we ons voor showbizzjuice maar op Volendam. Daar heb je natuurlijk de Keizers, de Schilders en de Smitjes en bij die laatste is het HOMMELES. Jantje kan al naar het schijnt al een tijd niet meer door een deur met zus Monique en in die saga heeft zich opnieuw een SCHOKKENDE ontwikkeling voorgedaan. Op Instagram meldt Monique Smit dat een groot deel van haar zeer glansrijke SINTERKLAASOEUVRE van Spotify is gehaald door haar 'toenmalige platenmaatschappij', daar kreeg ze 'dagelijks tientallen' vragen (??) over. Dat is dus WEG, alles weg. Hoewel niet expliciet benoemd door Monique, gaat dit om een actie van het platenlabel VOSOUND, het label van... JAN SMIT. Die heeft dus eigenhandig de sinterklaasliedjes van zijn bloedeigen zus de nek omgedraaid. Als je het ons vraagt een grotere bedreiging voor het kinderfeest dan alle propaganda van het Sinterklaasjournaal.