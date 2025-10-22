achtergrond

LIVE. Chelsea - Ajax (MET NOG STEEDS JOHN HEITINGA OP DE BANK)

tien tien tien

Schakelen we nu over naar Londen, waar het NSC van het vaderlandse topvoetbal het op mag nemen tegen Tsjelsie (uitspreken op z'n Koemans, red.), een exercitie die bij voorbaat ongeveer even godsonmogelijk kansloos is als het slotdebat volgende week voor Eddy van Hijum. Met als voornaamste verschil dat Eddy van Hijum een hoogvlieger is vergeleken met John Heitinga, een man met de dictie, aanblik en persoonlijkheid van iemand die tevergeefs probeert een carrière als dropshipper van de grond te krijgen. Te vrezen voor zijn baan hoeft hij voorlopig niet, want boven hem zweeft technisch directeur Alex Kroes, een man met de dictie, aanblik en persoonlijkheid van iemand die met moeite een carrière als dropshipper van de grond heeft gekregen. We citeren: "Op de dag van de wedstrijd tegen Olympique Marseille vroeg iemand mij wat het ging worden. ‘3-0 voor Marseille,’ antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen… En bij Ajax-Inter? ‘Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,’ zei ik vooraf tegen onze trainers." Nou Chelsea won afgelopen zomer het WK voor clubteams dus alles onder de 8-0 is vanavond eigenlijk een schitterend resultaat. Hup Handentuffers FC!

Update 17' Rood Kenneth Taylor, krankzinnige tackle 
Update 18' 1-0 Chelsea
Update 27' 2-0. Heitinga haalde een paar minuten geleden zijn beste speler Oscar Gloukh eraf. Uitpubliek is er wel klaar mee, ondanks zijn verleden als publiekslieveling. "Johnny, rot op," klonk het luid. Da's voor het eerst. 
Update 33' 2-1, penalty Weghorst
Update 45' Ook Wout Weghorst: debiele sliding in eigen strafschopgebied, pingel Chelsea, 3-1. In de blessuretijd weer een penalty: 4-1
Update 48' 5-1
Update 90+5' Wedstrijd eindelijk voorbij. Maar John Heitinga, meneer, dat blijft

Tags: chelsea, ajax, john heitinga
@Schots, scheef | 22-10-25 | 21:00 | 217 reacties

