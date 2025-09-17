Ja, vijfhonderd potjes, en daar zaten er eerlijk gezegd best een paar mooie tussen. Maar de club die pronkt met de slogan 'For the Future' leeft in het verleden, en de kans dat er vanavond tegen Internazionale een fraaie herinnering bij komt is ongeveer even groot als de kans dat NSC toch nog een paar zeteltjes bij elkaar sprokkelt op 29 oktober. Dat komt door Mislintat en het salarishuis en de samenstelling van de selectie-blablabla, maar uiteindelijk toch vooral door de hoofdtrainer, die als een soort Nicolien van Vroonhoven maar blijft opduiken en het onzin uitkramen tot kunstvorm verheven heeft. John Heitinga ken niet van je winnen en je ken ook niet van hem verliezen. Dat gezegd hebbende: als je niet schiet ken je niet scoren, op hoop van zegen, hup Ajax.

Update 34' Penalty Inter. Baas houdt vast en dat moet je eigenlijk niet doen, al pakt zijn tegenstander Thuram hem vlak daarvoor ook vast.

Update 36' GEEN PENALTY, VAR GRIJPT IN

Update 40' Lijfstraf voor Mika Godts. Loopt moederziel alleen op de doelman af met alle ruimte van de wereld en scoort... niet

Update 42' 0-1. Kopbal Thuram uit een corner. Nogmaals: lijfstraf voor Mika Godts.

Update 45' Rust. Jan Mulder zei ooit over Dick Advocaat dat hij gestenigd moest worden. Woorden doen ertoe, maar zoiets zou je in het geval van Mika Godts ook kunnen opperen.

Update 46' Hee daar komt Mika Godts het veld weer op

Update 47' 0-2, weer Thuram, weer een kopbal, weer uit een corner

Update 76' Mika Godts verlaat het veld. Het kan nog!

Update 90+3' Joe