Huh wat ligt daar nou op de grond? Verdraaid nou het is de 7,8 miljoen euro die 3FM in 2024 krijgt! Ze hebben weer een nieuwe directeur, een nieuwe programmering, een zwik nieuwe dj's, een nieuwe koers, ze rennen u de eupo uit de portemonnee voor [goed doel] en onder de streep kan je kan net zo goed je lul in een hete uitlaat stoppen. We hebben vandaag weer geluisterd naar Miss Montreal, Chef'Special, Rasmus, Alanis Morissette, Sophie Ellis Bextor, Avicii en meer van dat soort belegen crack. Helemaal PRIMA, maar doe dan in godsnaam niet alsof je hét luikje van de Chinees bent waar ze aan de lopende band ongekend talent naar buiten schuiven. Het luisteraandeel is weer eens gedaald, van 2,2% naar 1,9%, en dat komt vooral omdat ze gewoon geen gevoel voor muziek hebben, en die dj's ook maar moeten draaien wat er in de contractjes staat die de paarsgebroekte zevendeverdiepingiërs hebben afgesloten. En dat is: problematisch.