Serious Request is weer begonnen / bezig / bijna afgelopen (geen idee, nog uitzoeken). Wat heel grappig is, is dat die drie volstrekt onbekende dj's (laat Giel Beelen zich nog pijpen?) zitten opgesloten in een huis (als dat nog het format is) en dat ze worden opgesloten door die dikke bal gehakt Hubert Bruls, die mensen veel succes wenst dat ze een tijd niet mogen eten, om straks thuis nog even het vet uit de juspan van gisteren te likken. Serious Request haalt tegenwoordig niet meer zo veel geld op, ook omdat de overheid het wat minder hip vindt, en het niet langer interessant genoeg is het bedrag te verdubbelen. Goede doelen zijn leuk, je moet als (demissionair) kabinet natuurlijk wel pontificaal met je bek op de voorpagina van de krant. Welnu, na jarenlang het geld rechtstreeks aan strijkstokken hangen, aan Rode Kruis-topbestuurders geven en gebruiken om Afrikaanse tussenpersonen om te kopen is er eindelijk (we zijn niet altijd even positief) een goed goed doel: ALS Nederland. U hoeft de omweg naar 3FM niet te nemen, op 3FM hoort u voornamelijk kudtmuziek. Hier een tof nummer en doneer hier.