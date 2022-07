Och Jezus. We staan iedere keer weer versteld van het feit dat de 3FM-tarrel weer is losgeweekt uit de reet van NPO-radiodirecteur Jurre Bosman, al is dat ook niet zo heel raar, want er gaat jaarlijks zo'n 15 miljoen belastingpoet in dat marktaandeelloze ravijn uit de hel met dat eeuwige geleuter over hippe muziek en nieuwe bandjes, maar wat je vooral hoort is Franz Ferdinand, Bruno Mars en van die andere übercommerciële belegen TROEP voor idioten, áls je al een keertje niet naar een schijtlollig telefoongesprek tussen een dj en luisteraar Patrick (50) uit Uithuizermeeden hoeft te luisteren (of een quiz. Quizzen vinden ze ook leuk). En nu zit er maar weer eens een nieuwe zendermanager, de 24ste in 5 jaar, want dat kunnen ze bij 3FM wel heel goed: de koers proberen te veranderen als de boel weer eens in de poep loopt. 3FM echter is een Costa Concordia in de karpervijver van je buurman. Er kan helemaal geen andere koers gezet worden, want het zit muurvast aan de grond. Ook die nieuwe zendermanager raaskalt, in het gebruikelijke een-tweetje met de krant, maar weer eens over de weg omhoog, en straks maken ze weer een nieuwe studio, en dan gaan ze weer andere muziek draaien, en dan komen er weer andere mensen, en een nieuwe ochtendshow, en minder hiphop, en minder woke, maar er luistert tóch helemaal niemand, want, en dat zullen nog 1x uitleggen. Jongeren zijn: NIET geïnteresseerd in 3FM. En een van de eerste dingen die ze nu weer hebben gedaan voor die 'jongerenzender' is het aanstellen van dj Eddy Keur, uit de tijd van Hilversum 3, een man die de Eerste Wereldoorlog nog heeft meegemaakt, en als hij samen met zijn Medewerker Thuishulp gaat zeiken op de plee van het zorgcentrum komen er naalden uit zijn 400-jarige leuter. "Het nieuwe 3FM moet duidelijker qua muziekprofiel worden." En daarom kwam er vanochtend al Nickelback voorbij, en Alanis Morissette, en Ed Sheeran. Wat een ellende.