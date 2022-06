Veel te doen de laatste tijd, om 3FM. Niet 'veel' op het gebied van de luisteraars natuurlijk, daarom gaat de bezem er ook door, maar veel qua ophef. Ene Herman Holman [nog uitzoeken wie dat is en of hij zo heet, red.] moet aftaaien na tien jaar sukkelen en krabbelen in de marge en hij heeft géén idee waarom dat is, met als resultaat een flauwe radio-imitatie van Toine van Peperstraten die volledig ondersneeuwde bij het emotionele geweld van Jan de Hoop. Het was wel de eerste keer ooit dat we de naam 'Herman Holman' hoorden dus zijn vertrek levert hem mooi wel zijn eerste snipper publiciteit in tien jaar op! Weg van de zender moet ook: Sanders Vriendenteam, per 24 juno. Alle vijftien luisteraars van 3FM gingen helemaal Olav, omdat Sander iemand (de enige?) is die wél iets zou kunnen. En toen dachten we: dan luisteren we die ochtendshow toch gewoon (nog) een keertje? Wat is daar mis mee?

7.30 uur. Niet te vroeg komen opdraven natuurlijk, want er moet ook een robbertje geslapen worden, en Samantha sliep buiten de deur, dus dat was lekker rustig aan de kop. We vallen midden in een of andere superdomme quiz. De quizificatie op de Nederlandse radio is exemplarisch voor de inhoudelijke armoede. "Nou jongens, we weten even niks, mogen we nog zelf wat muziek kiezen van de zenderbaas, nee, nou laten we maar een quiz doen, hoe heet die superlul die 30 jaar na Christus aan een kruis werd getimmerd?" JEZUS! We horen de vraag: "Over welk continent gaat het lied Waka Waka van Shakira?" Ahhhh ja Shakira, de vrouw die met dikke kabels is verankerd in het epicentrum van de 3FM-doelgroep. Aangezien het lied officieel 'Waka Waka (This Time For Africa)' heet zal het wel over Afrika gaan hè. Jaaaa dat is goed! Nog meer vragen over Afrika. Het eindantwoord van de quiz is Toto. Ook al zo'n helder vuurtorenlicht in de hedendaagse jongerencultuur (op 3FM, bekend van: 'dé plek voor de nieuwste muziek en de beste artiesten'.)

7.32 uur - Een of andere gozer (heet hij Ed?) wint de quiz. Hij wint: Sanders Vriendenteam Sjaaltje. Wat een prijs! En wat een winnaar! Mannen met de naam 'Ed' zijn altijd ambtenaar. Ze doen in ieder geval iets bij de gemeente. Of Ed een 'original' of een customversie wil. Nou, even aan zijn dochter vragen hoor

7.34 uur - Rondje nieuws uit de natuur. Waarom heeft een giraf zo'n lange nek? Nou geen idee Sander, zeg het ons, omdat hij zo'n dikke pik heeft misschien? Sander maakt een grapje over waarom bananen krom zijn

7.35 uur - Gelul over carnaval. We kijken even naar een webcam. Die studio. Dat lijkt wel een groene grafkist. Heeft de NPO zendertje 3FM nog effe in het pleehok gepleurd of hoe zit dat? Is dit live vanuit een DIXI?

7.38 uur - Een of andere muziekmix van tien minuten (ze schrijven dat zelf als '10-Minuten-Mix') en het liedje om die mix aan te kondigen is de titelmuziek van Telekids. De 10-Minuten-Mix is gemaakt door een Belg. Het begint met een verwijzing naar het Nederlands elftal, vanavond. De muziek in de mix is dramatisch, allemaal Parla & Pardoux (die eigenlijk Maurice van Woensel en Eric Dikeb heten, dan weet u dat) Liberté lalalala-troep, wat heel erg hip was toen we in 2001 in een hoekje van de après-skibar in Mayrhofen met 80 bier in onze mik het wereldrecord snake aan het verbeteren waren op de Nokia 3310 (de meesten hadden gewoon nog een 3210)

7.48 uur - De '10-Minuten-Mix' is afgelopen. Er wordt een of ander liedje ingestart met 'Wakey Wakey kopje koffie dittemedat'. Een of andere Ed doet mee aan een quiz. Verdomd! Deze gast heet Ed. Dan geen idee meer wat de naam van die vorige gast was. Ook Ed? Enfin, wéér een quiz. Een van die vrienden van Sander (zo heten die sidekicks, gokken we dan maar) roept telkens heel hard 'OEH' als het antwoord niet goed is. BIJ WELK LAND HOORT HET EILAND SARDINIË? Oeh! Nou pik, het is veel te ingewikkeld, laat maar zitten hoor

7.54 uur - Nieuwslezer Marco gaat het nieuws doen, maar eerst doet hij nog een miniquiz

7.55 uur - Reclame. We hebben nog geen muziek gehoord. NUL nummers. NUL. Behalve dan die afgrijselijke '10-Minuten-Mix'

8.00 uur - Nieuws, nooit gewoon lekker nieuws, maar altijd met grapjes met de nieuwslezer tussendoor. Hi hi ha ha Marco, heb jij dat nou ook. Hi hi ha ha ja, Marco heeft dat ook

8.04 uur - Een quiz! Wie wint een fijne dag? Het is Jennifer! Jennifer! wint een fijne dag. Hi hi ha ha Jennifer jijjjjjj wint een fijne dag EEN HELE FIJNE DAG

8.04 uur - Reclame

8.07 uur - Bijna drie kwartier nadat we inschakelden op 3FM krijgen we voor het eerst een liedje. Twee quizzen, een miniquiz, twee reclameblokken, journaal en een 'informatief' blokje over de lange nek van een giraf, daar luisteren we naar. Het liedje is natuurlijk het eeuwige We Are Young, van Fun en Jeanette Dingesdinges

8.16 uur - Sander doet een rondje nieuwe muziek!!! Zowaar! Dit lijkt ergens op. Lekker Sander! Volgens Sander heeft de nieuwe Muse (nare band) een knipoog naar Marilyn Manson. Maar die is gecanceld dus ja, eigenlijk mag het niet

8.19 uur - O goddegoddegod die verschrikkelijke poseur Joshua 'ja ik ben even vergeten hoe je Nederlands moet lullen' de Nono van die Chef-band mag iets zeggen. Hij is de megahit. Ja natuuuuurlijk. De man die al 34 jaar lang acteert dat hij zo'n spontane gozer is. Hellllllo guys this is Joshua van Chef'Special check it out van de band we hebben a new liedjesong gewoon lekker mezmerizen from the seat of the lounge. Wat een vre-se-lij-ke komediant. Zijn liedje komt op de radio. De volumeknop gaat volledig naar links

8.22 uur - I predict a riot, I predict a riot! Kaiser Chiefs, een heel erg interessante keuze... voor op Lowlands 2005! O wacht, dat is de bedoeling?! Een lijstje met festivalklassiekers?

8.30 uur - Nieuws

8.35 uur - Kwebbelen met de nieuwslezer ontaardt in een rondje dialect. Iedereen doet wat dialect. Heee jij kan Utregs! Heeee jij kan Haags! Ja echt leuk man!

8.36 uur - Kensington brengt ons weer een stapje dichter bij seppuku

8.43 uur - Yes een quiz! Eindelijk, we dachten dat we vandaag nooit een quiz zouden krijgen. De Kibbelingo. DE KIBBELINGO. Wie het woord weet te raden, krijgt fictieve kibbeling. "Mjam mjam mjam", zegt Sander. Wat lekker, fictieve kibbeling! Dertien letters met een M! De beller (Sam) weet het meteen. Maatjesharing, M-A-A-T-J-E-S-H-A-R-I-N-G, Sidekick van Sander: "Wauw wat goed! Ik weet niet eens wat maatjesharing ís." Deze infantiliteit. Deze volslagen kinderachtigheid. We gaan dit niet uitluisteren. We kappen ermee.