Vroeger... hadden we Hilversum 3 en wat later geen Hilversum meer mocht heten,

maar toen het nog Hilversum 3 was hadden we een heleboel leuke radioprogramma's als tros top 50 op donderdag en de top 40 op vrijdag

en 50 pop of een envelop, de avondspits, de soulshow, candlelight en misselijk wat ik alweer vergeten ben, maar de radio stond ALTIJD op Hiversum 3.

Nu zet ik wel 5x per dag een andere zender op want het is of slap geouwehoer

of gewoon kutmuziek waarvan ik wel eens denk van hoe zo'n kut artiest

toch een platencontract heeft gekregen, want in de jaren 80 en 90 zouden ze die shit meteen met band en al van 3 hoog het raam uitgegooid hebben

met de mededeling dat ze maar een ander vak moeten gaan leren, want

in de muziek gaat het hem niet worden, maar dat is wel even veranderd allemaal want waar vroeger dan wellicht een paar nummers waardeloos waren en de rest gewoon goed of te pruimen was, is het nu gewoon andersom

en je blij mag zijn als er nog een paar nummers te pruimen zijn.

En dan heb je ook zenders die dan beweren alléén classics te draaien,

maar dat niet waar maken, want er word dan TOCH weer troep van de afgelopen 10-15 jaar tussendoor gedraaid en dat zijn geen classics imo, maar de zender

in kwestie dat dan toch wel al als classic bestempelen, dus geen wonder

als de doelgroep dan weer 6x per dag een andere zender opzet voor zolang ze daar dan een paar leuke nummers draaien en dan weer vervallen in

hedendaagse bagger, en je zo de hele dag aan die zenderknop blijft draaien

want er is geen een radiozender die het presteert om je een hele dag te kunnen

blijven boeien, en dat was vroeger geen enkel punt toen we nog alleen maar

Hilversum 3 hadden waar goeie popmuziek de scepter zwaaide.