Dat waag ik ernstig te betwijfelen. Maar zelfs al zou dat waar zijn, dan is dat oneerlijke concurrentie met taxpoet. De mediawet is kraakhelder en men zou zich daar nu eens aan moeten gaan houden. Pluriform, gebalanceerd, onafhankelijk en voor iedereen. Dat is nu niet zo. En als de staatsomroep zich nu eens zou distantiëren van kwalitatief vermaak (reisprogramma's, boer zoekt vrouw, spelshows), maar zich zou beperken tot gortdroge mededelingen van overheidswege, dan weten we meteen waar we aan toe zijn, hoeven we niet steeds alert te zijn op de dubbele bodem of het fakenews, kunnen we met één radio- en één TV-zender uit de voeten, besparen we een hele boel taxpoet en kunen de commerciëlen zich gaan toeleggen op "kwaliteits televisie". Want als daar een serieuze markt voor bestaat, dan gaan ze het echt wel maken. Tenzij de taxpoet ervoor zorgt dat daar geen verdienmodel in zit wegens oneerlijke concurrentie.

En serieus, wie kijkt tegenwoordig nog lineaire televisie? Zelf behoor ik al tot de grijze massa, maar ook mijn leeftijdgenoten en ik kijken nauwelijks nog naar lineaire TV, laat staan de vooringenomen drammende NPO. Mijn bejaarde moeder heeft nog een rotsvast vertrouwen in de objectiviteit van de NOS en denkt nog steeds dat de VARA links is, de VPRO progressief en de TROS rechts is. Kappen met die achterhaalde en geldverslindende onzin.