achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kijktip! Serieus alsook normaal gesprek tussen voor- en tegenstander van Israël

Dit doen wij dus altijd op feesten en partijtjes, we wachten tot het even stilvalt, schrapen onze keel en schreeuwen dan luidkeels WAT VINDEN JULLIE EIGENLIJK VAN ISRAËL EN PALESTINA

Israël! Nee, Palestina! Maar 1939 t/m 1945! Nee, 1947! Maar Joden hebben recht op een staat! Nee, geen etnostaat! Maar dat is het niet, er wonen allerlei soorten mensen! Nee, die hebben geen gelijke rechten! Maar diversiteit in het parlement! Nee, gekke doodstrafwet! Maar Israël heeft bestaansrecht! Nee, stom! Maar antisemitisme! Nee, filosemitisme! Maar antisemitisme (II)! Nee, apartheid! Maar Golda Meir! Nee, Ali Abu Awwad! Maar Israël wilde vrede en normalisering! Nee, Yithzak Rabin! Maar de tweede intifida! Nee, de eerste! Maar, Hamas democratisch verkozen! Nee, Netanyahu democratisch verkozen! Maar, miljarden in tunnels gestoken! Nee, miljoenen! Maar, Israël wilde vrede en normalisering (II)! Nee, apartheid (II)! Maar 7 oktober! Maar genocide! Maar, Hamas is genocidaal! Nee, de IDF is genocidaal! Maar, meest morele leger ooit! Nee, kindermoordenaars! Maar! Nee! Nee! Maar! Wat! Leuk! Een! Normaal! En! Inhoudelijk! Gesprek! Over! De! Materie! Tussen! Mensen! Die! Allebei! Kunnen! Nadenken! Opiniemeneer! Coleman! Hughes! En! Opiniemeneer! Peter! Beinart! Maar, dat duurt heel lang! Nee, is zo voorbij!

Tags: israël, palestina, debat
@Schots, scheef | 18-06-26 | 16:00 | 121 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Utrecht Centraal stationshal
rookwolk boven Iran
geert wilders jesse klaver

LIVE DEBAT! Geert Wilders pakt Jesse Klaver aan

"De mensen in Iran niet geholpen zijn met dit soort ayatollahteksten die u houdt."

@Mosterd | 12-03-26 | 12:10 | 248 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.