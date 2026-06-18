Kijktip! Serieus alsook normaal gesprek tussen voor- en tegenstander van Israël
Dit doen wij dus altijd op feesten en partijtjes, we wachten tot het even stilvalt, schrapen onze keel en schreeuwen dan luidkeels WAT VINDEN JULLIE EIGENLIJK VAN ISRAËL EN PALESTINA
Israël! Nee, Palestina! Maar 1939 t/m 1945! Nee, 1947! Maar Joden hebben recht op een staat! Nee, geen etnostaat! Maar dat is het niet, er wonen allerlei soorten mensen! Nee, die hebben geen gelijke rechten! Maar diversiteit in het parlement! Nee, gekke doodstrafwet! Maar Israël heeft bestaansrecht! Nee, stom! Maar antisemitisme! Nee, filosemitisme! Maar antisemitisme (II)! Nee, apartheid! Maar Golda Meir! Nee, Ali Abu Awwad! Maar Israël wilde vrede en normalisering! Nee, Yithzak Rabin! Maar de tweede intifida! Nee, de eerste! Maar, Hamas democratisch verkozen! Nee, Netanyahu democratisch verkozen! Maar, miljarden in tunnels gestoken! Nee, miljoenen! Maar, Israël wilde vrede en normalisering (II)! Nee, apartheid (II)! Maar 7 oktober! Maar genocide! Maar, Hamas is genocidaal! Nee, de IDF is genocidaal! Maar, meest morele leger ooit! Nee, kindermoordenaars! Maar! Nee! Nee! Maar! Wat! Leuk! Een! Normaal! En! Inhoudelijk! Gesprek! Over! De! Materie! Tussen! Mensen! Die! Allebei! Kunnen! Nadenken! Opiniemeneer! Coleman! Hughes! En! Opiniemeneer! Peter! Beinart! Maar, dat duurt heel lang! Nee, is zo voorbij!
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