Vorige week kocht Elon 9,2% van Twitter voor €2,62 miljard en werd daarmee in een klap de grootste aandeelhouder. Een dag later werd aangekondigd dat hij zitting zou nemen in Twitters Raad van Bestuur. En vandaag volgt dan ineens een best wel vreemd geschreven "of nee toch niet" van Twitters CEO (die we niet erkennen) Parag Agrawal.

Drie zinnen vallen op: 1) "We were excited to collaborate and clear about the risks". Nee, Parag was helemaal niet enthousiast en z'n oorspronkelijke aankondiging van Elons toetreding tot de Raad van Bestuur las dan ook als een gijzeling. Elons prioriteit is namelijk de vrijheid van meningsuiting op Twitter, en Parag denkt daar als volgt over: "Our role is not to be bound by the First Amendment... The kinds of things that we do to work about this is to focus less on thinking about free speech, but thinking about how the times have changed."

2) "(...) Elon shared that same morning that he will no longer be joining the board. I believe this is for the best." Kortom, het zogenaamde 'enthousiasme' uit de oorspronkelijke aankondiging was inderdaad geveinsd, anders zou hij nu niet zeggen dat het "for the best" is dat Elon toch niet toetreedt.

3) "There will be distraction ahead, but our goals and priorities will remain unchanged." Het einde van die zin is een duidelijk signaal dat de CEO beslist niet van plan is Twitters regels rondom vrijheid van meningsuiting te herzien.

Daarbij is het erg opvallend dat Agrawal het initiatief neemt in te stellen dat Elon zélf toch niet in de Raad van Bestuur wilde. Parag opent zijn bericht met "here's what I can share about what happend", dus we horen sowieso niet het hele verhaal. Maar de hele gang van zaken voelt dissonant. Wat dat nou eigenlijk betekent weten we niet, maar het klinkt wel interessant op feestjes.

Iets voelt dissonant aan dit hele verhaal. 5 april:

"Heb ik een stervend bedrijf gekocht?"

Wel de Elon Musk uit het verhaal