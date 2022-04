Elon, net te oud om nooit cringe te zijn maar hij is wel rijk en uiteindelijk zijn we allemaal boomers maar heeft Elon tenminste geld. Wel een liquide €2,62 miljard minder nu trouwens, want dat ging naar 9,2% van Twitter Inc. Daarmee is hij in een klap de grootste aandeelhouder, boven Morgan Stanley, Vanguard, Blackrock en oprichter Jack Dorsey die persoonlijk 2,25% in handen heeft. In totaal staat er wel 13,61% verdeeld over drie Vanguard-fondsen en 10,5% verdeeld over twee Morgan Stanley-fondsen (zie onderstaand), maar wie weet hoe die fondsen zich 'intern' tot elkaar verhouden. Verder kunnen we van Elon vinden wat we willen, maar met hem als nieuwe grootste aandeelhouder is de vrijheid van meningsuiting er wel echt in betere handen dan gisteren.

TRUMP TERUG OP TWITTER WANNEER.

LOL

lol

De Verdeling van Gisteren

Het Geschrift

eens

Ah... Eindelijk boomer memes posten zonder kans op schorsing