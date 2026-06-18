Grootschalige Oekraïense droneaanval op industrie Moskou - ongekende beelden
What Air Defense Doing?
Ladies and gentleman, the most protected airspace in Russia. pic.twitter.com/ULGMu6f7m7— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026
Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Moscow oil refinery this morning, setting the facility ablaze.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026
Several Ukrainian drones were shot down on approach, but multiple appear to have punched through Russian air defenses. pic.twitter.com/Yn0H3vevQJ
Het hart van de Russische industrie is keihard getroffen door een ongekende Oekraïense aanval. Het 'best beschermde luchtruim van Rusland' werd geïnfiltreerd door honderden drones waarbij de olieraffinaderij van Moskou, eigendom van de FIFA-troetelkindjes van Gazprom en gelegen binnen (!) de vierde Moskouse buitenring MKAD, het doelwit was. Op beelden zijn grote branden en enorme rookpluimen te zien bij de olieraffinaderij. Andere beelden tonen Moskovieten die de aanval aanschouwen: sommigen in verbaasd, anderen lacherig, anderen hysterisch - de raffinaderij ligt slechts een kilometer of vijftien van het Kremlin. Oekraïne ziet deze aanval mogelijk als vergelding op de brand in het Holenklooster en op Twitter kraaide Zelensky zojuist victorie: "This is a fully justified response to Russian attacks on our cities and communities, and another important result of our warriors’ work against facilities that sustain Russia’s war machine." Maar ja, we weten allemaal wat de reactie van Poetin zal zijn. Nog meer destructie, nog meer ellende.
Moscow residents laugh hysterically as Ukrainian drones dismantle the core of the Russian economy. pic.twitter.com/BmnXLhobfz— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 18, 2026
Let op die klep die mee de lucht in gaat
WATCH: Ukraine has attacked the Moscow Refinery, one of Russia's largest oil refineries, with drones. pic.twitter.com/DQgCe7cFm8— Conflict Radar (@Conflict_Radar) June 18, 2026
Luchtafweer zorgt er ook voor dat drone op winkelcentrum ploft
And in those cases where Russian air defense actually hits targets, the consequences for the people and objects on the ground are quite devastating.— (((Tendar))) (@Tendar) June 18, 2026
The war Putin started and keeps on running 100% because of Russians has returned to the Russian capital in full force. pic.twitter.com/T2Ue7cw181
Ja dit krijg je er nou van he domme MUTS
🫣😖“Girls, when is this going to end?!”— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
It looks like someone had a bit of a meltdown after seeing the drone attack on Moscow and the surrounding region. https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/tIb1XdouNG
Sights and sounds from Moscow as futile Russian air defense does nothing to stop Ukraine's relentless strikes. pic.twitter.com/tln0lrn8to— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026
A Moscow resident reacts to the successful Ukrainian drone strikes on the Gazprom Neft Moscow Refinery. (Credit: @Exilenova_plus ) pic.twitter.com/73VGWYLgMB— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 18, 2026
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