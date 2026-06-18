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Grootschalige Oekraïense droneaanval op industrie Moskou - ongekende beelden

What Air Defense Doing?

Het hart van de Russische industrie is keihard getroffen door een ongekende Oekraïense aanval. Het 'best beschermde luchtruim van Rusland' werd geïnfiltreerd door honderden drones waarbij de olieraffinaderij van Moskou, eigendom van de FIFA-troetelkindjes van Gazprom en gelegen binnen (!) de vierde Moskouse buitenring MKAD, het doelwit was. Op beelden zijn grote branden en enorme rookpluimen te zien bij de olieraffinaderij. Andere beelden tonen Moskovieten die de aanval aanschouwen: sommigen in verbaasd, anderen lacherig, anderen hysterisch - de raffinaderij ligt slechts een kilometer of vijftien van het Kremlin. Oekraïne ziet deze aanval mogelijk als vergelding op de brand in het Holenklooster en op Twitter kraaide Zelensky zojuist victorie: "This is a fully justified response to Russian attacks on our cities and communities, and another important result of our warriors’ work against facilities that sustain Russia’s war machine." Maar ja, we weten allemaal wat de reactie van Poetin zal zijn. Nog meer destructie, nog meer ellende.

Let op die klep die mee de lucht in gaat

Luchtafweer zorgt er ook voor dat drone op winkelcentrum ploft

Ja dit krijg je er nou van he domme MUTS

Tags: oorlog, rusland, oekraine
@Mosterd | 18-06-26 | 11:01 | 400 reacties

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@Spartacus | 12-06-26 | 08:00 | 295 reacties

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