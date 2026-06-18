Tussen het rondbellen bij sporthallen en het ophoesten van dwangsommen door heeft COA-baas Joeri (?) Kapteijns tijd gevonden om ff te kletsen met het AD over hoe moeilijk het COA het heeft. Kapteijns blijkt naast fulltime asielzoekersspreider ook parttime OMDENKER, blijkt uit de verhelderende mededeling dat er "geen gebrek aan opvangplekken" is. Dan horen we u al denken 'Goh Joeri wat lul je nou', maar Joeri begrijpt het juist volledig. Er is een "GEBREK AAN WIL", aldus het hoofd van de Combinatie Opportunisten + Ambtenaren. Zo heeft Nederland ook geen gebrek aan huizen, er zijn gewoon te veel mensen die nergens kunnen wonen. Het klimaat verandert niet, er zijn gewoon te weinig plekken waar het klimaat hetzelfde blijft. De benzine is niet duurder geworden, je kunt per euro gewoon niet meer zoveel benzine krijgen als eerst. Er is geen overlast van azc-criminaliteit, er zijn gewoon veel incidenten met asielzoekers die de wet overtreden en daar hebben sommige mensen last van. Ook is het volgens Joeri zo dat gemeentebestuurders vaak wel WILLEN samenwerken met het COA, de lokale bevolking en de gemeenteraden (ook wel: de gemeente die ze besturen) willen het dan weer vaak niet. Stom! Maar al met al vallen de problemen dus best mee. Misschien hebben we ook helemaal geen disfunctionele asielketen. Misschien hebben we te veel asielzoekers?

Instant update - Mogelijk EXPLOSIEF gevonden in aanstaand COA-locatie Nuenen. Hoe gaan we dit omdenken?