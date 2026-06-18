We leren het ook: nooit. Terwijl iedereen toekijkt en niemand een poot uitsteekt komt een kwetsbare en gehate minderheid steeds verder in het nauw. Bakfietsvaders en -moeders worden uitgelachen in het café, uitgescholden in het verkeer en uitgekotst in de buurt. Niemand wil iets met ze te maken hebben, dikwijls moeten ze camerabewaking optuigen om te voorkomen dat hun eigendom niet wordt gevandaliseerd of gestolen. Wie het vervolgens waagt om aangifte te doen, wordt weggehoond en weggestuurd. Het loopt nu dusdanig de spuigaten uit dat verzekeraars WEIGEREN leden van de bakfietsgemeenschap nog langer van een verzekering te voorzien, omdat die krengen zo vaak gejat worden dat het niet meer lucratief is. Althans, dat blijkt uit een brief die een kuchende bakfiets(st)rijder in een regenjas ons toestopte (screenshot na de breek). En dan hebben we het over een verzekeraar die notabene "als missie heeft om consumenten die een waardevol product hebben aangeschaft te ontzorgen door deze te verzekeren tegen risico's zoals diefstal en beschadiging." Lulkoek! Jullie willen alleen maar geld verdienen over de rug van de bakfietsgemeenschap, als het eropaan komt laten jullie ze als een baksteen vallen. Het is werkelijk een bloody schande. Jarenlang is deze mensen voorgehouden dat ze een milieuvriendelijk alternatief voor de auto gebruikten, dat bovendien leuk was voor de kinderen en ideaal voor boodschappen. Nu puntje bij paaltje komt laat iedereen ze in de steek. Waar blijft godverdomme het noodfonds voor bestolen leden van de bakfietsgemeenschap?