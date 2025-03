Watch Dragon depart the @Space_Station and return to Earth with the Crew-9 astronauts → https://t.co/ZZEmGU8Aar https://t.co/kWcj6rvu1V

Je zal maar 9 maanden vastzitten bij IS in het ISS... Suni Williams en Barry "Butch" WIlmore kregen het voor elkaar! Ze zouden maar kort in de ruimte blijven, een week om precies te zijn. Want wie wil dat nou niet? Paar uurtjes de ruimte in, ruimtescheetjes laten, sterren tellen, salto's maken en weer terug naar Aarde. Dat liep (of zweefde): even anders. Ze kregen problemen met hun eigen Boeing-capsule waardoor ze niet konden terugkeren. Maar gelukkig was daar redder in nood Elon Musk, die een ruimtecapsule van SpaceX ter beschikking stelde om de gestrande ruimtevaarders op te halen. En nu is daar het heugelijke nieuws dat Suni en Barry (net een zangduo) aan boord van de Dragon-capsule van Musk zijn gekomen. Groot feest: ze komen terug naar aarde! Phone home! Phone home! De reis duurt nog wel 17 uurtjes, maar dan heb je ook wat. Dan kunnen ze namelijk weer normaal eten, drinken, schijten, leven. De landing van de de Dragon, voor de kust van Florida, staat gepland voor 22:57 uur Nederlandse tijd (volg hier de laatste loodjes). Rest de vraag: moest dat allemaal nou zo lang duren? Antwoord: ja.