Het is vrijdagavond en u heeft even niks aan uw hoofd, gewoon een avondje niksdoen voor de boeg. U zit in de periode van uw leven dat u bent gaan denken "is dit alles?". Maar hier is uw redding, de reddingsboei. Wij zullen u vandaag eens haarfijn vertellen wat u nodig heeft om zich op te laden en weer te weten waar u het allemaal voor doet. U wilt andermaal de schoonheid van het leven ervaren. Dus: lees dit goed.

Oke: als u heeft gedineerd pakt u de fiets en gaat naar een supermarkt die nog tot een uur of acht open is. Niet vergeten om twee goede boodschappentassen mee te nemen want het kan zwaar worden. Wat u daar gaat aanschaffen: krat bier, flesje witte wijn, flesje rode wijn, flesje rosé (mag), fles jenever (om te mengen met cola), fles wodka (om te mengen met cola), flessen cola (om te mengen met jenever en wodka), fles Jägermeister, fles Bacardi (ook om te mengen met cola) en dan nog een fles sterke drank naar keuze. U gaat goedgemutst, met twee volle tassen en een kratje bier achterop de bagagedrager, terug naar uw woning. U zet koud wat koud moet gezet, kijkt nog even tv of pakt een boek om wat tijd te doden en wacht tot het pikkedonker is buiten. Dan is het zover. U gaat uw tuin in of balkon op en pakt daar een fijne stoel om ontspannen in te loungen. U weet wat u gaat doen (als u dit stuk goed leest) en wij weten het ook. Alvorens te gaan zitten neemt u ALLE drank (ook de cola) die u heeft gekocht mee naar buiten. Stal de alcoholische proeverij (en de cola) uit in uw tuin of op uw balkon. Kijk er maar eens goed naar en begin verlekkerd uw lippen te bevochtigen met uw tong. Het gaat nu echt gebeuren.

Nu volgt wat u aan drank moet consumeren. Niet alles tegelijk uiteraard maar in deze volgorde: krat bier, flesje witte wijn, flesje rode wijn, flesje rosé (mag), fles jenever (mengen met cola), fles wodka (mengen met cola), flessen cola (mengen met jenever en wodka), fles Jägermeister, fles Bacardi (ook mengen met cola) en dan nog een fles sterke drank naar keuze. Wees gerust: u mag hier best even de tijd voor nemen. Laten we wel met u afspreken dat u flink doordrinkt, maar dat niet alle biertjes op hoeven. Deal? We zijn inmiddels drie uur verder en de drank heeft zijn werk gedaan. U kijkt naar het glas, u ziet het draaien. U kijkt naar de flessen drank en het krat bier: ze zijn leeg. Ja, zelfs het hele krat bier. U wilt huilen, overgeven en wel meer. Pas op dat u niks geks doet, want nu komt het erop aan: knijp uw ogen keihard dicht, denk aan planeten, zonnestelsels, grillworst, bittergarnituur en een vlaflip. Denk harder en begin rondjes te draaien met uw hoofd. EN DAN: Sesam open u! U opent uw ogen wijd en kijkt de hemel in. Het is gelukt. U ziet de pracht, de schoonheid van wat zich hoog boven u openbaart. Het is zo bijzonder, het is een mysterie, en u heeft het zelf gecreëerd als kunstenaar zonder penseel, pen of fototoestel, en zonder ook maar iets uit te brengen. U plengt een traan zo mooi is het. De hele avond is geslaagd, uw hele leven is geslaagd, eindelijk weer rustig slapen en met een vrolijk gemoed opstaan. Met een blik op de hemel ziet u de komende dertig, veertig of zelfs vijftig jaar en u heeft er zin in want u ziet het, u weet het, ja u ziet EINDELIJK het het HET HET VOLGENDE: