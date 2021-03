Alles wat u over Starship, de plannen en tijdlijnen moet weten leest u bij het topic over de bijna succesvolle landing van Starship 9 op 2 februari. Elon twitterde vandaag "Starship launch tomorrow. Window opens at 9am. March 3rd" en als Elon iets twittert is het soms nog waar ook. In het Nederlands was dat vanaf 16:00 VANDAAG. Dus dan gaan we er nu gewoon even voor zitten en stoppen pas met kijken als die fallische stier, die kosmische hengst, veilig en wel geland is.

Update 18:30 - "No signs of imminent launch" maar alles en iedereen is er klaar voor.

Landing SN9 bijna succesvol

Landing SN8 bijna succesvol