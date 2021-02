Alleen al het landen van de booster is in vele opzichten bijzonder en zeker grensverleggend. De kosten per kg naar LEO is op een SpaceX raket ongeveer 1/5e tot 1/10e wat het op vergelijkbare raketten van de concurrentie is. Er is een enorm gemis in het gebrek aan een raket als de Saturn 5 met een dergelijk draagvermogen. Starship kan dat gat opvullen met lanceerkosten per kg die nog lager liggen als die van de Falcon 9. ALS we ooit naar Mars gaan hebben we een dergelijke raket nodig. NASA heeft met SLS laten zien dat ze het met de "ouwe jongens club" niet meer kunnen. Musk heeft de boel wakker geschud.