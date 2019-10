Het gaat gebeuren jongens, en leuk snel ook: de eerste bemande vluchten naar Mars. Waarom eigenlijk, zou je kunnen denken. Daarom, zou daarop een antwoord kunnen zijn. Maar volgens Elon zelf is het nu eenmaal van levensbelang dat we een multi planetary species worden. "If we expand the scope and scale of consciousness, then we are better able to understand what questions to ask. We’ll learn more, we’ll become more enlightened. And so we should try to do the things that expand the scope and scale of consciousness." Bovenstaand een ingekorte verse van het gehele praatje inclusief langere animaties. Volgens Musk is het haalbaar Starships eerste prototype binnen zes maanden al in orbit te krijgen, en uiteraard weer veilig te laten landen, wat een een dusdanige kostenreductie oplevert dat ruimtevaart zowaar commercieel haalbaar kan worden. Na de breek de eerste/enige landing van Starship prototype Starhopper (zo'n 1/3 van Starships lengte), en een interview met Musk van na de presentatie. De eerste bemande vlucht staat nog altijd voor 2024 gepland. Als u het zich kon veroorloven, zou u dan gaan?