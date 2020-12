Helemaal geweldig! :-D

Bedenk dat 99% hier goed is gegaan: De lancering, het (om de snelheid niet te hoog te laten worden) successief uitschakelen van twee motoren terwijl de boel daarbij netjes onder controle bleef. Het laten branden van een compleet nieuwe motor voor meer dan 4 minuten. Een _keurig_ gecontroleerde vlucht terug naar het landingsplatform. Het succesvol opnieuw opstarten van twee motoren (geen sinecure als je niet op de grond staat!) en het perfect uitvoeren van de belly flop.

Toen ging er 1% mis: De druk in de methaan-headertank was te laag, zodat de motoren te arm liepen; het tekort aan brandstof betekende ook een teveel aan zuurstof, en daardoor begonnen de motoren het koper hun binnenste als "brandstof " te gebruiken. Dat zag je al eventjes in korte groene flitsen in de straal. Daarna, en ik neem ook aan daardoor, viel een van de motoren uit (toen was het gedaan in feite), en een fractie van een seconde later werd de straal van de andere ook helemaal groen. Dat laatste betekende dat ook de enige nog brandende motor zijn eigen binnenste aan het opfikken was, waardoor hij de geest gaf en nauwelijk nog stuwkracht leverde.

E.e.a. leverde een prachtige Rapid Unscheduled Disassembly op, nota bene bulls-eye midden op het landingsplatform.

Belangrijker nog dan dat is dat SpaceX alle mogelijk data heeft verzameld, zodat zo'n probleem met een te lage druk in de methaan-headertank in de toekomst voorkomen kan worden.

Scott Manley legt het prima uit hiero: www.youtube.com/watch?v=egHxiX40eJY