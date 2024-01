Vuurwerkcijfers binnen: afgelopen O&N zijn 1212 vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp of bij een huisartsenspoedpost geholpen. Da's een daling van 3 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Behandelingen voor letsel dankzij zwaar illegaal vuurwerk zitten wel in de lift zoals u hierboven ziet. De meeste slachtoffers daarvan zitten in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar. En dan kunnen ze ook vandaag weer in de courant roepen dat het allemaal de schuld is van PVV, VVD, NSC en BBB en vuurwerkverbod dit en vuurwerkverbod dat maar zoals eerder gezegd: dit is geen vuurwerkprobleem, dit is een aso-probleem. Want al die mortierbommen, nitraten en cobra’s verantwoordelijk voor die stijging waren al illegaal. En de aso's die al die shit kopen, geven het dus ook nog eens aan hun kinderen. Verbieden wat al verboden is kan niet, handhaven wel. Moet je dan wel doen.