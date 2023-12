In die doodvermoeiende vuurwerkdiscussie zijn we al veel discutabele argumenten tegengekomen, maar de landelijk coördinator jaarwisseling bij de Nationale Politie doet er in een interview met de T. nog een schepje bovenop. Niet alleen klaagt hij over het feit dat criminelen steeds vaker zwaar illegaal vuurwerk gebruiken bij aanslagen, waarbij hij volledig voorbij gaat aan het feit dat het verbieden van nu legale sierpotjes niets gaat veranderen aan de al illegale handel in al illegale cobra's, maar ook vreest hij dat het geboefte misbruik maakt van de lawaai rond de jaarwisseling. "De Meij sluit niet uit dat criminelen die aanslagen willen plegen misbruik zullen maken van het vele knalgeweld tijdens de jaarwisseling en de vele capaciteit die in de straten al nodig is. 'Dat is een vrees die we hebben.'" Of we allemaal even fluisterstil willen zijn met de jaarwisseling, zodat de politie kan luisteren of er ergens een bom afgaat. Natuurlijk verbloemt het geknal van het vuurwerk het geluid van een eventuele aanslag, maar tijdens de overige 364 nachten van het jaar houdt de stilte de aanslagplegers ook niet tegen. In Nederland vinden gemiddeld bijna twee aanslagen met explosieven per dag plaats en vrijwel altijd weet de dader te ontkomen, dus wat gaat een vuurwerkverbod voor die ene feestelijke avond bijdragen? Sterker nog, bij die loodgieter in Vlaardingen knalt het al weken en zelfs wanneer de politie weet welke gebouwen doelwit zijn, kunnen ze de aanslagen niet voorkomen danwel een dader betrappen. Kijk, we snappen best dat de politie dat gezeik met illegaal vuurwerk zat is en gooi dat tuig dat vuurwerk naar hulpverleners werpt gerust voor een uitzonderlijk lange tijd achter tralies. Maar het idee dat het geknal met Oud & Nieuw criminelen die aanslagen willen plegen helpt, slaat helemaal nergens op. Met zo'n losse flodder in deze opgeblazen discussie overtuigen ze natuurlijk niemand.