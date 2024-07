Lots of Smoke coming from the Site of the Explosion, possibly caused by an Israeli Airstrike, within the Suburbs of Dahieh in the Southern District of Beirut. pic.twitter.com/tFgQyGLnxb

En dan gaan we nu naar Beiroet, waar de boel min of meer aan is. Er is een luchtaanval uitgevoerd op Dahieh, een zelfs door de Volkskrant erkende Hezbollah-wijk in het Zuiden van de Libanese hoofdstad. Dit zou dan het Israëlische antwoord moeten zijn op de bombardementen op Golanhoogte. In 'eerste berichten' wordt gesproken van een gerichte aanval op een Hezbollah-kopstuk, maar officieel is er nog niets gemeld. We updaten.

UPDATE 19u09: Volgens deze BBC-correspondent gaat het om een bombardement op een Hezbollah-gebouw in Haret Hreik, een gemeente in Dahieh

UPDATE 19u18: Tweet van Israëlische MinDef Gallant: Hezbollah is over de rode lijn gegaan

UPDATE 19u19: Onbevestigde berichten dat doelwit van de aanval Fuad Shukr zou zijn, all round ongezellige Hezbollah-knakker en ook gezocht door de VS wegens betrokkenheid bij aanslag in 1983 (pica na de breek)

UPDATE 19u23: Aanval bevestigd door IDF: "the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians"

UPDATE 19u36: Volgens Hezbollah heeft Shukr de aanval overleefd

UPDATE 20u08: De Saoedische site Al Hadath meldt dat er bij de aanval twee doden zijn gevallen, maar dat het lot van Shukr nog onduidelijk is

UPDATE 20u20: 'Twee bronnen' melden aan Reuters dat Shukr de aanval heeft overleefd