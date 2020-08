Ja zijn we weer over de privatisering van de ruimte hoor. Want vandaag hebben we het niet over de Crew Dragon op een Falcon 9, maar Starship: het bovenste deel van de Starship/Super Heavy-combinatie die mensen en goederen uit onze atmosfeer en richting mars gaat knallen. Bovenstaand is dus eigenlijk een soort eerste geslaagde oefening voor de beoogde marslanding (videosimulatie), want die van afgelopen mei ging helemaal fout (boem). Maar nu dus niet, en gelukkig maar, want de eerste bemande marslanding staat al voor 2024 gepland. En de maan tikken we ergens daarvoor nog een keer aan. De toekomst is nu, en sowieso hoogste tijd om Mars Rover Opportunity weer aan de startkabels te leggen. Mooie Path to Mars video na de breek!

De Bedoeling

Andere hoek

<3<3<3<3

F

