Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

Kijk ze gaan (terugkomen eigenlijk) dan! Na 286 dagen in de ruimte zijn Suni Williams en Barry WIlmore uit de hemel neergedaald uit de hemel en beleefden ze een "splashdown" voor de kust van Florida. Het mocht dus even duren, maar vanaf nu wordt alles beter. Hoewel, ze zullen de komende tijd nogal wat last houden van de 9 maanden die ze in het ISS vastzaten. Hun ogen zijn door de druk verslechterd en ook hebben de twee de rest van hun leven een verhoogde kans op botbreuken. Maar laten we de feestpret niet drukken, want gisteravond rond 23:00 uur Nederlandse tijd werden de twee onthaald als helden en zelfs begroet door dolfijnen, nadat ze met de Crew Dragon shuttle van SpaceX uit het ruimtestation werden gered.

Nog even over SpaceX... Elon Musk gaf gisteravond bij Sean Hannity van Fox News aan dat hij ook de vorige regering (van Joe en Kamala, kent u ze nog?) had aangeboden een raket naar het ISS te sturen om de astronauten te redden. "SpaceX could have brought the astronauts back after a few months at most", zegt hij tegen Hannity. Volgens Musk werd dat aanbod afgewezen om politieke redenen (de verkiezingen kwamen eraan). Nou wil Musk nog weleens in het wilde weg beschuldigen, maar in dit geval is zijn verhaal toch best aannemelijk.

De astronauten zijn ondertussen naar het Johnson Space Center van NASA gebracht voor medische controles. Als dat maar wél goed gaat.