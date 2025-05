As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending. The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

Elon stopt met zijn Department of Government Efficiency (DOGE), maar DOGE stopt niet met saneren. Volgens de DOGE-website heeft het de afgelopen vier maanden binnen alle 22 ministeries in totaal $175 miljard bespaard, wat neer zou komen op $1.086,96 per Amerikaanse belastingbetaler - bonnetjes hier. Dat ging allemaal met de brede kwast en daarmee kleur je wel eens buiten de lijntjes. En als we 'brede kwast' schrijven bedoelen we dat het proces meer dan eens in handen was van 'jongeren' tussen de 19 en 24 met namen als "Big Balls", en er hier en daar wel eens meer personeel ontslagen werd dan bijvoorbeeld het National Nuclear Security Administration - belast met het beheren van Amerika's nucleaire wapens - zich kon veroorloven, en deze ontslagen medewerkers vervolgens niet meer bereikbaar waren.

Het is niet duidelijk in welke sfeer Elon vertrekt, maar afgaand op de onderstaande video en de formele toon van de bovenstaande tweet was hij mogelijk niet op z'n eigen afscheidsfeest.