We hadden lanceerpret, aanmeerpret en nu dus landingspret jongens wat een plezier. Die heerlijke Bob en Doug zijn gisteravond na een ISS-verblijf van 63 dagen gewoon weer feilloos geland in hun Crew Dragon capsule en de beelden voor de kust van Florida zijn weer historisch. Want dit alles was de laatste test voordat het systeem in daadwerkelijk commercieel gebruik wordt genomen. Eind september staat de eerste 'echte' vlucht gepland en vertrekken NASA-astronauten Victor Glover (POC!!!), Mike Hopkins, Shannon Walker (VROUW!!!) en JAXA-astronaut Soichi Noguchi (JAPANNER!!!) per Dragon naar ISS. Interview met het viertal na de breek, een blije Elon, Bob en Doug onderstaand.

De man

De mannen

Tahweed!