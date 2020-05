Jongens, we zitten er alweer klaar voor. De weersvoorspelling is eigenlijk weer even ongunstig als vorige keer, dus benieuwd is wat we zijn. Voorpret met pakken, helmen, mannen en raketten deden we hier, doen alsof we weten waar we het over hebben deden we vorige keer al, dus we maken ditmaal niet heel veel woorden vuil aan #LaunchAmerica. Onderstaand de mooiste fragmenten uit de beste Tesla-reclame ooit, bovenstaand de countdown! De toekomst is nu. Lancering staat gepland voor 21:22 Nederlandse tijd. Vanavond helaas wel moeilijk te zien vanuit Nederland.

T-44: 70% kans op lancering. NASA zegt Go.

T-40 seconden: "Go for launch, let's light this candle"

T-0: LIFT OFF!!!!

T+ 6 minuten: Falcon 9 valt richting drone-schip Ofcourse I still Love You

T+ 9:34 minuten: Falcon 9 landt verticaal op drone-schip, alsof het niets is



lol