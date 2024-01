"I feel the need, the need for speed"

Als NASA nieuw speelgoed onthult letten we op, maar als ze hun nieuwste machine samen met het Skunk Works-team van Lockheed ontwikkelen, zijn we helemaal geïnteresseerd. Dat is het team achter legendarische toestellen als de SR-71 Blackbird, U-2 en F-117 Nighthawk, dus qua werkervaring zit het wel goed. Nu boden ze ons een eerste blik op de X-59 (nog zo'n mooie babynaam voor Elon): een experimenteel vliegtuig dat regels moet gaan veranderen. En dan met name de regels rond supersonisch vliegen boven bewoond gebied. De X-59 'Quiet Supersonic Aircraft' moet bewijzen dat dit ook kan zonder dat uw ruiten uit de sponningen trillen door de supersonische knal, wat uiteindelijk de weg vrij moet maken voor een nieuwe generatie aan supersonische commerciële vliegtuigen die u in zeer weinig tijd over de wereld verplaatsen. Het doel is Mach 1,4 (1.715 km/u) op bijna 17 kilometer hoogte met een supersonisch plopje dat niet boven de 75 decibel komt. De eerste testvluchten beginnen binnenkort als Maverick klaar is met Houthi's bombarderen. Hopelijk wordt het een succes, want in zes uurtjes van Amsterdam naar Los Angeles vliegen zien we wel zitten.