Een dag na de grootschalige en Liveblogwaardige aanval op de Houthi's in Jemen, waarbij tientallen doelen werden aangevallen, hebben de Amerikanen opnieuw een prik uitgedeeld aan het door Iran gesteunde haatclubje. "U.S. forces conducted a strike against a Houthi radar site in Yemen. This strike was conducted by the USS Carney (DDG 64) using Tomahawk Land Attack Missiles and was a follow-on action on a specific military target associated with strikes taken on Jan. 12 designed to degrade the Houthi’s ability to attack maritime vessels, including commercial vessels." Gevalletje FAFO, want de Amerikanen lijken nu wel echt helemaal klaar met dat geklier van die Houthi's. Het Forum voor Democratie heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aanval van op hun bondgenoot. Terugkerende reminder aan de vlag van de Houthi's hieronder.