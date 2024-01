Welkom nachtbrakers bij een liveblog van de Amerikaanse en Britse aanval op de Houthi's in Jemen. Ze waren het al enkele dagen zat, dat gedoe met die drones en raketten op de schepen in de Rode Zee, en deze nacht - na spoedoverleg in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk - is het dan raak. Meldingen van Amerikaanse en Britse aanvallen met vliegtuigen in Jemen. Berichten over (veel) vliegtuigen die vanuit het noorden Jemen zijn binnengevlogen, met explosies in havenstad Hudaydah. Even een kopje wereldoorlog zetten, updates volgen...

Update 00:34 - Zware explosies in Sanaa, de hoofdstad van Jemen

Update 00:38 - Amerikaanse officials 'bevestigen' de aanvallen: "More than a dozen targets ranging from training facilities to drone storage facilities"

Update 00:42 - Meerdere steden onder vuur: Hudaydah, Sanaa, Taizz, Zabid. "V__ery loud explosions reported." In Hudaydah zou het vliegveld onder vuur genomen zijn. De oorlogsaccounts op Twitter staan op scherp: "Wow...this is a large attack!"

Update 00:46 - Mogelijke eerste beelden hierrr bij Moshe, maar let wel: fog of war & er gaat meteen veel oude meuk rond

Update 00:48 - Ook berichten dat de Houthi's meteen terugschieten: "Numerous reports of Houthi missiles being launched." Daar hadden ze ook voor gewaarschuwd. Maar ja, weet je ook meteen waar ze zitten

Update 00:52 - CNN is LIVE met Wolf Blitzer

Update 00:54 - NBC meldt dat de aanvallen inderdaad worden uitgevoerd door Amerikanen en Britten. Niet alleen met vliegtuigen, maar ook vanaf de schepen: "They targeted multiple locations with fighter jets and Tomahawks fired from Navy ships." Op CNN helpen ze ons nog even herinneren dat er een enorme Amerikaanse vloot in de regio ligt: de USS Eisenhower Strike Group, zeker vier Amerikaanse Destroyers en een Britse Destroyer

Update 01:00 - Nog een mogelijke foto uit Sanaa

Update 01:02 - WE DOEN MEE! Volgens Politico: "The U.S. and U.K, with support from Australia, the Netherlands, Bahrain, and Canada, conducted joint strikes tonight against Houthi targets in Yemen, per DOD official."

Update 01:12 - De aanvallen lijken te zijn afgelopen: "Joint US and UK airstrikes against the Houthis in Yemen have ended, US official tells Al Jazeera." En lijken een succes te zijn: "US military official says strikes against Yemen's Houthis have successfully hit their targets."

Update 01:15 - Nu is het wachten op de wraakacties. We hoorden al berichten dat Houthi's raketten hebben afgevuurd op Amerikaanse schepen in de regio. Nu duiken er ook berichten op dat er een opstand plaatsvindt in Irak, en dat er iets gaande is bij de Amerikaanse ambassade in Baghdad

Update 01:21 - Er schijnt in ieder geval een alarm af te gaan op die ambassade in Baghdad

Update 01:24 - Een Houthi-leider zegt door te gaan met acties tegen schepen in de Rode Zee tot het gedoe in Gaza is afgelopen. Even zodat Asha ten Broeke het ook weet, want straks ligt ze weer ergens op een of ander station te jammeren voor het lot van die arme Houthi's, hieronder de vlag van die lui

Update 01:31 - Ah, er deed ook een onderzeeër mee: de USS Florida. Das Boot zou verantwoordelijk zijn geweest voor het afvuren van de Tomahawks. De Britten deden mee met vier Typhoons vanuit Cyprus

Update 01:34 - Statement van Joe Biden hierrrr. Laatste (en belangrijkste) alinea: "Today’s defensive action follows this extensive diplomatic campaign and Houthi rebels’ escalating attacks against commercial vessels. These targeted strikes are a clear message that the United States and our partners will not tolerate attacks on our personnel or allow hostile actors to imperil freedom of navigation in one of the world’s most critical commercial routes. I will not hesitate to direct further measures to protect our people and the free flow of international commerce as necessary."

Update 01:45 - Voor de kenners van de regio, hier een lijstje met doelwitten

Update 01:50 - "Western official says target set chosen was “toward the higher end”: “a substantive set of strikes designed to degrade capability and try and restore deterrence.” Says US and UK are on a “heightened posture,” and expect the Houthis to increase attacks, attempts to seize ships". Goed zo. Hoog inzetten!