Okee eerst even de feiten: er is bij Belgorod een Russisch vliegtuig neergestort. Een Ilyushin IL-76, en het ding lijkt te zijn neergehaald door luchtafweer. En dan de speculaties. Volgens Oekraïne had het vliegtuig S300-raketten aan boord, volgens Rusland zou het gaan om 65 Oekraïense krijgsgevangen. Die informatie - van beide kanten - is niet geverifieerd, niet bevestigd, niet duidelijk. Maar waarom publiceert de Volkskrant dan toch al: Oekraïne verantwoordelijk voor neerhalen Russisch vliegtuig met krijgsgevangen aan boord. Zonder haakjes, zonder voorbehoud, zonder rekening te houden met de mogelijkheid in de Russische propagandaval te trappen. Nog even los van of het klopt of niet, voelt dat journalistiek laakbaar. En waarom publiceert NRC dan toch al, zonder haakjes, zonder voorbehoud, alsof het een voldongen feit is: Russisch vliegtuig met Oekraïense krijgsgevangenen aan boord neergestort. Dat zou best kunnen, maar dat weten we dus niet. Kwaliteitskranten, kwaliteitsjournalistiek? Gelukkig hebben we de NOS: 'Rusland en Oekraïne geven compleet verschillende versies van wat er is gebeurd'. Nou moe. Zou het?

UPDATE - Steve Rosenberg van de BBC: "Regarding the Belgorod plane crash, important to stress that, as of now, we have no independent confirmation of what happened, who was or wasn't on board the Ilyushin-76." JUIST