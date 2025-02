Ja goedemiddag, u gaat dood. Wij gaan dood. We gaan allemaal dood en wel in 2032. Dachten we net dat we het allemaal zo goed voor elkaar hadden, komt asteroïde 2024-YR4 even allesvernietigend roet in het eten gooien. Na de jaarwisseling was er ineens een kans van ongeveer 1 op 100 dat de planetoïde onze aarde in 2032 zou raken, een maand later bleek die kans ineens 2,3 procent. Nu is de kans volgens NASA in een week tijd gestegen naar 2,6 procent. 1 op 38. Uiteraard lezen we tegelijkertijd dat we ons geen zorgen moeten maken, want 'de asteroïde die de dino's uitroeide was veeeel groter hoor'. Maar 2024-YR4 is ongeveer zo groot als een fors gebouw (diameter 40 tot 90 meter), als die op je hoofd valt heb je echt niet genoeg aan een pleister. De potentiële impact wordt vergeleken met een boem van 8 miljoen ton TNT, zo'n 500 keer wat er op Hiroshima gedropt werd. De kans dat Poetin morgen voor de deur staat is bovendien een stuk kleiner en als we daarvoor al verbanddozen en toiletpapier moeten hamsteren is er geen enkele reden om geen rekening te houden met een vernietigende knal die aan alles een einde maakt in 2032. Vervelend, maar het scheelt wel een hoop gedoe over de stikstofdoelen, en zo.